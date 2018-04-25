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TOP,Новости,Политика,Сейм Литвы

Сейм назначил М.Мацияускаса государственным контролером

Фото pixabay.com

Новым государственным контролером Литвы сейм назначил в ходе тайного голосования Миндаугаса Мацияускаса, работавшего до этой поры заместителем госконтролера.

М. Мацияускас работает в службе госконтроля с 2002 года, он внедрял в ней международные стандарты аудита и систему управления качеством. С сентября 2016 года он является членом Комитета по аудиту Европейского инвестиционного банка, а в июне 2018 года стал заместителем госконтролера.

Специальность М. Мацияускаса — администрирование бизнеса и общественное администрирование.

М. Мацияускаса предложил назначить на эту должность президент Гитанас Науседа.

Сейм на прошлой неделе освободил Арунаса Дулькиса от должности госконтролера в связи с истечением срока полномочий, хотя против этого возражала оппозиция, которой не понравилось, что президент не внес кандидатуру А. Дулькиса на второй срок полномочий.

Госконтролера назначает сейм на пять лет по представлению президента.

Г.Науседа предлагает уволить госконтролера А.Дулькиса и назначить М.Мацияускаса

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