В Панявежисе открылся кинотеатр сети Apollo

В торговом центре Babilonas в Панявежисе на выходных был открыт первый в стране кинотеатр Apollo эстонской сети Apollo group. Сколько в это вложено средств, не разглашается.
В кинотеатре на 3 зала имеется 515 мест, говорится в сообщении компании. Ранее в этом здании действовал кинотеатр сети Forum cinemas.
Представители Apollo Group подтвердили свои планы об открытии кинотеатра в Вильнюсе осенью 2020 года.
Этой осенью Apollo group планирует в столичном торговом центре Akropolis открыть первый в Литве развлекательный центр сети O’Learys.
Apollo group управляет книжными магазинами, кинотеатрами, сетью соковых баров Blender, кафе-мороженых IceCafe и компанией по распространению кинопродукции Baltic Film Distribution.BNS
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