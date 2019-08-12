В Панявежисе открылся кинотеатр сети Apollo

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

🔊 Воспроизвести

В торговом центре Babilonas в Панявежисе на выходных был открыт первый в стране кинотеатр Apollo эстонской сети Apollo group. Сколько в это вложено средств, не разглашается.

В кинотеатре на 3 зала имеется 515 мест, говорится в сообщении компании. Ранее в этом здании действовал кинотеатр сети Forum cinemas.

Представители Apollo Group подтвердили свои планы об открытии кинотеатра в Вильнюсе осенью 2020 года.

Этой осенью Apollo group планирует в столичном торговом центре Akropolis открыть первый в Литве развлекательный центр сети O’Learys.

Apollo group управляет книжными магазинами, кинотеатрами, сетью соковых баров Blender, кафе-мороженых IceCafe и компанией по распространению кинопродукции Baltic Film Distribution.

Читать также