Великобритания упростит визовый режим для ученых

Власти Великобритании планируют запустить в конце года облегченный визовый режим для научных сотрудников. Об этом заявил премьер-министр Борис Джонсон.
«Для того, чтобы мы продолжали лидировать в продвижении знаний, мы должны прилагать усилия, чтобы наша иммиграционная система привлекала самые лучшие умы со всего мира», – сказал политик.
Джонсон считает, что в результате нововведения в страну будут приезжать больше исследователей и научных специалистов со всего мира, и Великобритания закрепит свой статус «научной сверхдержавы».korrespondent.net
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