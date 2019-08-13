TOP,Сегодня в мире

Великобритания упростит визовый режим для ученых

Photo by UK in Japan- FCO on Foter.com / CC BY

Власти Великобритании планируют запустить в конце года облегченный визовый режим для научных сотрудников. Об этом заявил премьер-министр Борис Джонсон.

 «Для того, чтобы мы продолжали лидировать в продвижении знаний, мы должны прилагать усилия, чтобы наша иммиграционная система привлекала самые лучшие умы со всего мира», – сказал политик.

Джонсон считает, что в результате нововведения в страну будут приезжать больше исследователей и научных специалистов со всего мира, и Великобритания закрепит свой статус «научной сверхдержавы».

korrespondent.net

Читать также

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.