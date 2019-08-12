Власти Испании хотят избежать новых выборов

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Исполняющий обязанности премьера Испании Педро Санчес намерен сделать все возможное, чтобы в скором времени сформировать новое правительство для страны и не прибегать к новой процедуре выборов. Об этом он сообщил после беседы с Королем Филиппом VI.

Педро Санчес уже дважды не смог получить одобрение парламента, чтобы возглавить правительство. Недоверие ему активно высказывает левая партия «Подемос» с руководящим ею Пабло Иглесиасом. П.Санчес даже сообщил, что сейчас испытывает взаимные чувства недоверия к «Подемос» и ее руководителю.

Если до 23 сентября Санчес не сможет договориться с правительством, то Король будет вынужден распутить весь орган, а в ноябре состоятся новые выборы.

Представители «Подемос» считают, что П.Санчес вновь придумывает отговорки, вместо того, чтобы ответственно выполнять работу, получить поддержку, а не оправдываться.

Недавние соцопросы показали, что социалистическая партия Педро Санчеса могла бы рассчитывать на большинство голосов на новых выборах, но испанцы уже устали и не хотят снова идти на избирательные участки.

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