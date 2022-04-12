Военным беженцам из Украины в Литве предлагается выделить 370 млн евро

Nuotrauka BNS/ Paulius Peleckis

В обновленном госбюджете Литвы на этот год предлагается выделить 370 млн евро военным беженцам из Украины, сообщила во вторник министр финансов Гинтаре Скайсте.

Основная часть этих средств будет направлена на социальную защиту.

«У нас уже сегодня более 40 тыс. украинцев. Очевидно, что следует предусмотреть финансирование для их содержания и обеспечение качества жизни», – сказала министр финансов Гинтаре Скайсте.

По словам министра, часть предлагаемых средств предусмотрена в правительственном резерве, часть – будет взята взаймы, если число военных беженцев продолжит расти.

Последние данные свидетельствуют о том, что в Литве уже зарегистрированы почти 43,8 тыс. военных беженцев из Украины, 18,2 тыс. из них – несовершеннолетние.

В среду проект поправок к бюджету, выдвигаемый Минфином, рассмотрит правительство, а затем — Сейм.

*Использование информации информационного агентства BNS в средствах массовой информации и на сайтах без письменного согласия UAB «BNS» запрещено