За выходные прибыла тысяча новых беженцев из Украины, в общей сложности их 42,9 тыс.

Nuotrauka BNS/ Paulius Peleckis

За выходные в Литву прибыла тысяча новых беженцев из Украины, теперь их в общей сложности зарегистрировано в стране 42,9 тыс., показывают обнародованные в понедельник Департаментом статистики данные.

17,9 тыс. прибывших — несовершеннолетние, из них почти 4,8 тыс. еще не исполнилось шести лет. В Литве также официально зарегистрировано почти 1,9 тыс. беженцев из Украины в возрасте 65 лет и старше.

Больше всего беженцев в субботу и воскресенье зафиксировано в Вильнюсском центре регистрации — 338 или примерно на сто больше, чем в минувшие выходные, в Каунасе 54 беженца зарегистрированы только в субботу, в воскресенье их не было. В Алитусе за два дня беженцев зарегистрировано 113.

В выходные в общей сложности зафиксировано 98 прибывших в Литву несовершеннолетних из Украины, 27 их них — дети до семи лет.

Столица Литвы остается самой популярной среди украинских мигрантов — в Вильнюсе зарегистрировалась примерно треть всех прибывших.

Большинство прибывших подали прошения о выдаче им временного вида на жительство по гуманитарным причинам. Большая часть их — женщины и дети.

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