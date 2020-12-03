«Аграрий» Й. Ярутис избран седьмым вице-председателем сейма

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Представитель оппозиционного Литовского союза «крестьян» и «зеленых» (ЛСКЗ) Йонас Ярутис избран седьмым заместителем председателя сейма Виктории Чмилите-Нильсен.

Й. Ярутис — второй предложенный «аграриями» кандидат в вице-председатели сейма. Ранее сейм отклонил кандидатуру Аушрине Норкене, предложенную ЛСКЗ , хотя все остальные кандидаты в вице-спикеры, как от правящих, так и от оппозиции, были утверждены.

В знак протеста против действий правящих при распределении позиций в парламенте в конце ноября из сейма ушел глава ЛСКЗ Рамунас Карбаускис.