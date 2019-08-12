Г. Палуцкас: социал-демократы не будут голосовать за нынешнюю кандидатуру в еврокомиссары

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

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Председатель оппозиционной Литовской социал-демократической партии (ЛСДП) Гинтаутас Палуцкас сказал, что фракция партии в сейме не поддержит кандидатуру «агрария» Виргиниюса Синкявичюса в члены Европейской Комиссии (ЕК).

«Похоже, что большинство является достаточным, большинство будет голосовать – мы не будем голосовать за кандидатуру Виргиниюса Синкявичюса. Как я уже упоминал, мы видим и более сильных возможных кандидатов, как среди правых, так и среди левых», – сказал Г. Палуцкас в пятницу в интервью радиостанции Ziniu radijas.

Он утверждает, что поскольку у «аграриев» нет сильных кандидатов, в еврокомиссары могли бы быть делегированы «значительно более сильные политически» кандидаты-женщины от социал-демократов – парламентарий, Раса Будбяргите, возглавлявшая Минфин полгода в 2016 году, а также многолетний парламентарий, бывшая министр социальной защиты и труда Вилия Блинкявичюте.

По словам Г. Палуцкаса, настоящий тест В. Синкявичюсу придется пройти именно на слушаниях в комитете Европарламента осенью.

На этой неделе правительство и президент утвердили выдвижение на пост еврокомиссара от Литвы В. Синкявичюса, эту кандидатуру еще должен одобрить литовский сейм.

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