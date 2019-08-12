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Ученые предупредили о возможной астероидной «атаке» на Землю в эти выходные. Потенциально опасный космический объект 2006 QQ23 при столкновении с Планетой нанесет огромный ущерб, сопоставимый с вымиранием динозавров. Об этом передает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на actualnews.org.

В NASA рассказали, что астероид пройдет в 5 млн миль от Земли. Эта зона только начинает изучаться учеными, поэтому объект вряд ли может угрожать человечеству.

Примерно 6-7 раз в год на аналогичном расстоянии мимо Планеты пролетают другие космические тела. Офицер планетарной обороны Линдли Джонсон рассказал, что 14 сентября в 3,5 млн миль от Земли пройдет другой астероид длиной в 1700 футов.

В ближайшие 100 лет столкновений с небесными телами не будет, но полностью исключать опасность нельзя. «Я допускаю, что в конце года с нами может столкнуться огромный астероид. Хочется, чтобы люди старались сделать все для защиты нашей планеты», — заявил глава NASA Джим Брайденстайн.

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