Президент положительно оценивает работу спикера сейма, говорит советник

Фото lrp.lt

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Литовский президент Гитанас Науседа положительно оценивает работу председателя сейма Виктораса Пранцкетиса, говорит советник главы государства Повилас Мачюлис.

«Президент оценивает работу В. Пранцкетиса положительно», – сказал П. Мачюлис в пятницу после встречи президента и главы парламента.

Советник сказал, что на встрече обсуждался новый договор о правящей коалиции, в соответствии с которым В. Пранцкетис должен уступить пост представителю социал-трудовиков.

«Это первая встреча руководителей страны такого рода, акцент был на том, как можно достичь государства благосостояния, были подведены итоги весенней сессии, обсуждались планы на осеннюю сессию. Президент подчеркнул, что хочет активно сотрудничать с сеймом, как в плане внесения предложений, так и в плане дискуссий о законах», – сказал П. Мачюлис.

Лидер Литовского союза «крестьян» и «зеленых» Рамунас Карбаускис призывает В. Пранцкетиса уйти в отставку, так как правящие договорились отдать эту должность Литовской социал-демократической трудовой партии.

В. Пранцкетис отказывается уходить в отставку, аргументируя тем, что сейм назначил его на должность на весь срок полномочий.

Р. Карбаускис сказал, что если В. Пранцкетис откажется сам уйти в отставку, то совет партии «аграриев» рассмотрит вопрос об исключении его из партии.

Р. Карбаускис сказал, что они постараются отправить В. Пранцкетиса в отставку с должности спикера, однако процедуры не начаты. Чтобы уволить председателя сейма по причине недоверия ему, нужно не менее 71 голоса «за».

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