«Святое семейство» узаконено

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Мэрия Барселоны выдала лицензию на строительство главной достопримечательности города – храма Святого Семейства (Sagrada Familia). До этого в течение 137 лет церковь строили без разрешения.

В 2018 году власти каталонской столицы и администрация храма пришли к соглашению, что храм выплатит в городскую казну штраф в 36 млн евро за то, что его строят без лицензии. Долг будет погашен в рассрочку в течение десяти лет. 22 миллиона евро из 36 пойдут на развитие наземного городского транспорта, 7 миллионов – на строительство метро, 4 миллиона будут потрачены на реконструкцию зданий, ещё 3 миллиона – на уборку улиц и заботу о безопасности.

На момент выдачи лицензии руководство храма уже внесло в казну мэрии 4,6 миллиона евро. Мэрия также выдала собору разрешения на использование базилики в религиозных и культурных целях, на работу администрации храма и на коммерческую деятельность, ограничив площадь торговых помещений 750 квадратными метрами. Ассортимент магазинов и лавочек может быть связан только с самим собором.

Â Искупительный храм Святого Семейства задумали в 1866, а начали строить в 1882 году. Первый проект разрабатывал зодчий Франсиско дель Вильяр (Francisco de Paula del Villar), но позже из-за разногласий с заказчиками, он был отстранён от работы и за постройку взялся архитектор, благодаря которому храм стал одной из главных мировых достопримечательностей задолго до завершения – Антонио Гауди (Antoni Gaudí).

Инициаторы строительства церкви единогласно решили, что строительство будет выполняться только за счёт пожертвований, именно поэтому стройка затянулась и продолжается без малого 140 лет.

Гауди начал работать над собором, когда ему было всего 30 лет и продолжал строительство до самой смерти в возрасте 73 лет в 1926 году, причём последние годы жизни он работал только над храмом, отказываясь от других проектов. Гауди успел построить фасад Рождества и создать проект фасада Страстей. При жизни архитектора была закончена и 100-метровая колокольня фасада Рождества – единственная, которую увидел Гауди.

Жизнь архитектора оборвалась в результате несчастного случая в июне 1926 года. 7-го числа он шёл к церкви Сант-Фелип-Нери, прихожанином которой был. Зодчий потерял бдительность, попал под трамвай и потерял сознание (по иронии судьбы деньги, которые сейчас храм должен выплатить, пойдут на развитие пассажирского транспорта города). Из-за того, что его не знали в лицо, а одевался он скромно, извозчики отказывались везти его в больницу, опасаясь неуплаты за поездку. С большим промедлением его всё же доставили в лечебницу для нищих, где ему оказали примитивную медицинскую помощь.

На следующий день пропавшего Гауди нашёл в лечебнице капеллан храма, но его состояние ухудшилось настолько, что хорошее лечение уже не могло помочь. 10 июня архитектор умер, а ещё через два дня его похоронили на территории строящегося храма.

После смерти Гауди его последователи продолжили возведение храма, правда, в результате пожара во второй половине 1930-х годов сгорела мастерская Гауди, где хранились его планы, рисунки и фотографии. Были уничтожены некоторые гипсовые модели, которые создавал зодчий. Несмотря на это, подчёркивают в храме, дальнейшее строительство продолжилось в строгом соответствии с концепцией создателя.

В 2005 году храм включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, а в 2010 году Папа Римский Бенедикт XVI освятил его, дав ему статус Малой папской базилики, здесь начались богослужения.

Строительство должно завершиться к 2026 году, когда исполнится сто лет со дня смерти Гауди.

Ежегодно собор посещают 4,5 млн туристов. Минимальная стоимость билета – 17 евро.

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