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Висагинас мечтает о СЭЗ, ведет переговоры с новыми инвесторами

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Чтобы привлечь в город новые инвестиции, Висагинас рассматривает возможность создания в городе свободной экономической зоны (СЭЗ). Мэр города говорит, что сейчас идут переговоры с несколькими новыми инвесторами.

По словам Эрландаса Галагузаса, вокруг города мало свободных территорий, поэтому место для СЭЗ найти сложно.

Автор: Hugo.argсобственная работа, CC BY-SA 4.0, Ссылка

«Сейчас, во время этого срока полномочий, мы начали обсуждение создания СЭЗ, однако тут есть определенные проблемы. Город и муниципалитет уникальны тем, что у них довольно мало территорий и в плане создания СЭЗ – нужно хорошо подумать, в каком месте она поместилась бы», – сказал Э. Галагузас BNS.

По словам мэра, чтобы привлечь в город больше инвестиций, рассматривается возможность предоставить бизнесу дополнительные льготы.

«Ведем переговоры со структурами Евросоюза (ЕС) и с правительством о льготах не только для жителей. Если бы переговоры о льготах для коммерческих структур увенчались успехом, то, думаю, мы были бы конкурентоспособными и привлекательными», – сказал Э. Галагузас.

Новый завод в Висагинасе строит международный производитель медицинских товаров Intersurgical, у которого есть завод в Пабраде. Он должен заработать в следующем году, поначалу а нем намечается трудоустроить около 200 человек, а в будущем – до 1500.

Мэр города говорит, что сейчас ведутся переговоры и с другими инвесторами.

«Мы ведем переговоры о приходе нового инвестора. Помимо Intersurgical, еще есть несколько инвесторов, которые думают», – сказал он.

Сейчас в Литве действует 7 СЭЗ – Каунасская, Клайпедская, Шяуляйская, Кедайнская, Акмянская и Мариямпольская.

BNS

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