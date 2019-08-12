Висагинас мечтает о СЭЗ, ведет переговоры с новыми инвесторами

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Чтобы привлечь в город новые инвестиции, Висагинас рассматривает возможность создания в городе свободной экономической зоны (СЭЗ). Мэр города говорит, что сейчас идут переговоры с несколькими новыми инвесторами.

По словам Эрландаса Галагузаса, вокруг города мало свободных территорий, поэтому место для СЭЗ найти сложно.

«Сейчас, во время этого срока полномочий, мы начали обсуждение создания СЭЗ, однако тут есть определенные проблемы. Город и муниципалитет уникальны тем, что у них довольно мало территорий и в плане создания СЭЗ – нужно хорошо подумать, в каком месте она поместилась бы», – сказал Э. Галагузас BNS.

По словам мэра, чтобы привлечь в город больше инвестиций, рассматривается возможность предоставить бизнесу дополнительные льготы.

«Ведем переговоры со структурами Евросоюза (ЕС) и с правительством о льготах не только для жителей. Если бы переговоры о льготах для коммерческих структур увенчались успехом, то, думаю, мы были бы конкурентоспособными и привлекательными», – сказал Э. Галагузас.

Новый завод в Висагинасе строит международный производитель медицинских товаров Intersurgical, у которого есть завод в Пабраде. Он должен заработать в следующем году, поначалу а нем намечается трудоустроить около 200 человек, а в будущем – до 1500.

Мэр города говорит, что сейчас ведутся переговоры и с другими инвесторами.

«Мы ведем переговоры о приходе нового инвестора. Помимо Intersurgical, еще есть несколько инвесторов, которые думают», – сказал он.

Сейчас в Литве действует 7 СЭЗ – Каунасская, Клайпедская, Шяуляйская, Кедайнская, Акмянская и Мариямпольская.

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