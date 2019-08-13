Самолет Norwegian Airlines стал «кошмаром» для жителей итальянской деревни

Самолет Boeing 787 Dreamliner, принадлежащий компании «Норвежские авиалинии» и совершающий рейс из римского аэропорта Фьюмичино в Лос-Анджелес, стал «ночным кошмаром» для жителей деревни Изола Сакра, расположенной в окрестностях Рима.
Об этом инциденте, происшедшем в минувшую субботу, пишет в понедельник, 12 августа, британская газета Тhe Independent.
На борту самолета находились 298 пассажиров, а также члены экипажа. Пилоты объявили режим ЧП сразу после вылета из аэропорта – обломки машины посыпались на землю с высоты 1000 метров «как пули или как буря из железа и стали», говорится в статье, опубликованной местной газетой Il Messaggero.
В результате этой «бури» один человек был травмирован и получили повреждения несколько домов и около 25 автомобилей.
Представители Norwegian Airlines сообщили о технической неисправности одного из двух моторов Rolls-Royce Trent 1000. Судно, тем не менее, удалось посадить на землю без потерь и жертв.
Данную аварию расследует итальянское Агентство по безопасности гражданской авиации.NEWSru.com
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