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TOP,Клайпедский Вестник,Новости,Политика

В.Титов лишился мандата члена Клайпедского городского совета

Фото Вячеслав Титов/ facebook.com

Вячеслав Титов , осужденный за клевету на командира партизан Адольфаса Раманаускаса-Ванагаса, лишился мандата члена Клайпедского городского муниципального совета.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) во вторник рассмотрела вопрос о досрочном прекращении его депутатских полномочий и лишила его мандата.

Полномочия члена горсовета признаны баллотировавшейся на муниципальных выборах по списку общественного избирательного комитета «Титов и справедливость» Эллы Андреевой.

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Закон о выборах в муниципальные советы предусматривает, что мандат члена муниципального совета аннулируется с момента вступления в силу обвинительного приговора суда.

В середине октября Клайпедский окружной суд уменьшил размер наложенного на политика портового города В.Титова штраф до 10 тыс. евро. Это решение вступило в силу 17 октября.

В мае Клайпедский окружной суд за клевету и уничижение А.Раманаускаса-Ванагаса оштрафовал В.Титова в общей сложности на 12 тыс. евро.

Расследование действий политика было начато в июле прошлого года, когда В.Титов в дискуссии об увековечении памяти А.Раманаускаса-Ванагаса ложно заявил, будто по инициативе партизанского лидера было убито 8000 граждан и детей.

В.Титов утверждает, что основывался на решении советского суда, но историки указывают, что это было политически сфабрикованное дело, и при расследовании деятельности партизан нельзя опираться исключительно на дела, состряпанные палачами из КГБ.

Клайпедские политики начали процедуру отзыва мандата В.Титова из-за нарушения присяги, но он сам вышел из состава Совета ещё до голосования.

В.Титов был избран в Клайпедский городской совет по списку общественного избирательного комитета «Титов и справедливость».

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